В Одесской области заболеваемость коронавирусом неуклонно снижается и как результат – регион вышел из пятерки антилидеров

Так по состоянию на 2 февраля в Одессе и области зарегистрировано всего 131 новый случай Covid-19, передает Politeka.net.

Общее число заболевших в регионе достигло 81 тысяча 593 человека. От последствий болезни за сутки скончались 9 пациентов.

Всего летальных случая - 1 322. Выздоровели 72 880 человек, в том числе 755 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 7 391 человек.

Стоит сказать, в связи с тем, что заболеваемость пошла на спад в двух больницах Одессы, свернули часть койко-мест, предназначенных для коронавирусных больных. Такую информацию обнародовали на сайте городского совета.

В частности, отделения сократили в городских больницах №1 и 5. Однако в случае необходимости медики смогут снова восстановить прежнее количество койко-мест.

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Так, за сутки в одесские больницы с травмами от падений на улице из-за снега и гололеда обратились 58 человек. Семерых даже пришлось госпитализировать.

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