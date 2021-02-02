В жилом доме, который расположен в самом центре Одессы, обвалилась лестничная клетка

Жильцы дома по адресу Польский спуск, 5 оказались в ловушке и позвали на помощь спасателей, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС.

Сигнал о разрушении лестничной клетки в аварийном двухэтажном жилом доме поступил в 7:59 2 февраля на спецлинию «101».

На месте спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четырех жильцов из квартир на втором этаже.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

До этого мы сообщали, что в лифте одесской многоэтажки застряла женщина с клаустрофобией (боязнь замкнутых помещений).

Инцидент произошел на улице Балковской в доме №141.

По словам очевидцев, женщина застряла в кабине и просидела там два часа. Рядом с ней находились еще двое молодых людей. Успокаивать попутчицу им пришлось до тех пор, пока ее не освободили. Двери лифтеры вскрывали с помощью лома.

Оказалось, что срок эксплуатации лифта вышел ещё 15 лет назад, но на нем продолжают ездить и застревать.

Также мы сообщали, что в Одесской области из-за непогоды полностью остаются обесточенными свыше десяти населенных пунктов.

По состоянию на 1 февраля в регионе без электричества прибывают 14 населенных пунктов.

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