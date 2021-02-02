С 16 числа вся сфера услуг должна начинать разговор с клиентом на государственном языке

Жители Одессы принялись жаловаться на несоблюдение закона о переходе сферы услуг на государственный язык

Так, с момента вступления закона в силу было подано 22 жалобы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Politeka.net.

Он обратил внимание, что Одесская область оказалась на третьем месте по количеству жалоб.

Всего по состоянию на 1 февраля секретариат языкового омбудсмена получил 407 жалоб и обращений. Больше всего жалуются жители Киева и Киевской области (210), а также Львовщины (28).

Напомним, что с 16 января вся сфера услуг обязана перейти на украинский язык: сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском.

Ранее мы сообщали, что совсем скоро вступят в силу гигантские штрафы за нарушение языкового закона.

В соответствии со ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступает в силу 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Как объяснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь штрафы будут взиматься с предпринимателей.

"Если в течение 30 суток такое нарушение не будет устранено, мы составляем протокол и объявляем постановление о взыскании с предприятия штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия", - уточнил Креминь.

Напомним, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"

Как сообщала Politeka, охранник сцепился с депутатшей в магазине Одессы: "Чего это вы тут на украинском разговариваете?"

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