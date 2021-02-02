Жители Одессы принялись жаловаться на несоблюдение закона о переходе сферы услуг на государственный язык
Так, с момента вступления закона в силу было подано 22 жалобы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Politeka.net.
Он обратил внимание, что Одесская область оказалась на третьем месте по количеству жалоб.
Всего по состоянию на 1 февраля секретариат языкового омбудсмена получил 407 жалоб и обращений. Больше всего жалуются жители Киева и Киевской области (210), а также Львовщины (28).
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Жена Кошевого из "Квартал 95" пристыдила супруга за странные предпочтения: "Смотрите в свою..."
Горбунов ошеломил внешностью рядом с «беременной» Осадчей: «Юра не стареет, такой как в…»
Вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
Напомним, что с 16 января вся сфера услуг обязана перейти на украинский язык: сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском.
Ранее мы сообщали, что совсем скоро вступят в силу гигантские штрафы за нарушение языкового закона.
В соответствии со ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступает в силу 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
Как объяснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь штрафы будут взиматься с предпринимателей.
"Если в течение 30 суток такое нарушение не будет устранено, мы составляем протокол и объявляем постановление о взыскании с предприятия штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия", - уточнил Креминь.
Напомним, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"
Как сообщала Politeka, охранник сцепился с депутатшей в магазине Одессы: "Чего это вы тут на украинском разговариваете?"
Также Politeka писала, что одесситы признались, почему опасаются соблюдать закон про язык: "Скажу одно слово и..."