В Одесской области мальчику оторвало руку и его еле довезли в больницу в разгул стихии
ЧП случилось 28 января, в селе Старые Трояны бывшего Килийского района. Как раз в тот день бушевала непогода, пишет местный сайт "
11-летний мальчик по неосторожности засунул левую руку во включенную маслобойную машину, в результате чего получил травматическую ампутацию конечности от плеча.
Из-за сильного снегопада село было полностью отрезано от других населенных пунктов - дороги замело, а также пропали электричество и связь. Поэтому пострадавшего пришлось доставлять в больницу на тракторе.
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На встречу ему выехал автомобиль скорой помощи Татарбунарской больницы. Ребенка пересадили в "скорую" и доставили в районную больницу, а затем оттуда в Одессу.
Вернуть ребенку руку, к сожалению, не удалось. Сейчас мальчик находится в реанимации.
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