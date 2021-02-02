В Одесской области мальчику оторвало руку и его еле довезли в больницу в разгул стихии

ЧП случилось 28 января, в селе Старые Трояны бывшего Килийского района. Как раз в тот день бушевала непогода, пишет местный сайт " Бессарабия INFORM" .

11-летний мальчик по неосторожности засунул левую руку во включенную маслобойную машину, в результате чего получил травматическую ампутацию конечности от плеча.

Из-за сильного снегопада село было полностью отрезано от других населенных пунктов - дороги замело, а также пропали электричество и связь. Поэтому пострадавшего пришлось доставлять в больницу на тракторе.

На встречу ему выехал автомобиль скорой помощи Татарбунарской больницы. Ребенка пересадили в "скорую" и доставили в районную больницу, а затем оттуда в Одессу.

Вернуть ребенку руку, к сожалению, не удалось. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

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