После снегопада дворы и дома в Одессе начала затапливать талая вода

Так, к спасателям обратились жители Малиновского района и сообщили, что их двор буквально утонул в талой и дождевой воде, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС региона.

Сигнал о помощи поступило в Службу спасения "101" 1 февраля в 15:20.

Хозяева частного дома по улице Радиальной попросили помочь откачать с их двора и дома талую воду. С помощью 2-х мотопомп «Subaru» спасателям удалось откачать 1 м3 талой воды.

От ГСЧС была задействована 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Ранее мы уже сообщали, что сильный дождь и тающий снег затопили улицы Одессы.

Так, в понедельник, 1 февраля на смену снегопаду в Одессе пошел дождь и создал немало проблем для пешеходов на улицах города.

Например, на проспекте Гагарина местным жителям пришлось делать выбор между глубокими лужами и сугробами. Надо сказать, что глубина луж превышала 10 см.

А перекресток Химической и Промышленной напоминал морской пейзаж. Воды было так много, что фактически плыли даже грузовики. Большой объем воды не успевал проходить через коллекторную систему, которая к тому же была забита.

Напомним, что в Одессу снова придут морозы со снегом: названы даты, когда ожидать погодного удара

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