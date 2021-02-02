В Одессе под колеса автомобиля попала женщина-пешеход

ДТП случилось днем, 2 февраля, около завода «Одескабель» на Николаевской дороге. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net

Около 13:00 в 50 метрах от перекрестка водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении поселка Котовского, сбил женщину,

Очевидцы говорят, что в том месте сегодня не работает светофор.

Пострадавшую доставили в больницу. О ее состоянии ничего не сообщается.

На месте работает полиция.

Ранее мы уже сообщали, что сильный дождь и тающий снег затопили улицы Одессы.

Так, в понедельник, 1 февраля на смену снегопаду в Одессе пошел дождь и создал немало проблем для пешеходов на улицах города.

Например, на проспекте Гагарина местным жителям пришлось делать выбор между глубокими лужами и сугробами. Надо сказать, что глубина луж превышала 10 см.

А перекресток Химической и Промышленной напоминал морской пейзаж. Воды было так много, что фактически плыли даже грузовики. Большой объем воды не успевал проходить через коллекторную систему, которая к тому же была забита.

Напомним, что в Одессу снова придут морозы со снегом: названы даты, когда ожидать погодного удара

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