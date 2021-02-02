Одесскую область всколыхнуло преступление, которое совершили с особой жестокостью

Мужчина до смерти забил своего приятеля, а после убивства отволок его труп на кладбище и бросил. О деталях расправы, которая произошла в селе Полянецкое Подольского района, рассказал сайт Думская.

31 января на местном кладбище было найдено тело 37-летнего мужчины без видимых следов насильственной смерти. Однако судмедэкспертиза установила, что причиной смерти, вероятно, стала черепно-мозговая травма.

Полиция направилась на поиски убийцы и вскоре его задержала.

К преступлению оказался причастен 27-летний житель этого же села. Он признался в содеянном и рассказал, что 27 января пришел домой к односельчанину и избил его, нанося множественные удары руками и ногами.

После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник отволок тело на кладбище, где его и нашли спустя несколько дней.

Теперь жителю Одесской области грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.

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Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в квартире на Дальницкой, что в районе Молдаванки.

В полицию позвонил мужчина и заявил о смерти своей жены. Он рассказал, что женщина якобы «сама упала». При этом сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 50-летней женщины с множественными телесными повреждениями лица, гематомами нижних и верхних конечностей, а также туловища. При более детальном осмотре эксперты обнаружили и ножевое ранение в область спины.

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