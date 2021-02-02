Местные утверждают, что такое не первый раз

В сети показали «героя парковки», который создал проблемы скорой помощи

Инцидент случился вечером на жилмассиве «Радужный».

Видео разместили в местной публике «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

"Гений парковки в Радужном. Говорят, он не первый раз на этом месте", - отмечается в публикации.

На кадрах можно увидеть белый автомобиль Фольксваген Пассат, который припарковался возле самой парадной, в результате из-за него не смогла выехать скорая помощь, которая приехала на вызов. Лишь большими усилиями водителю спецмашины удалось выехать, не задев иномарку.

«Хозяин машины думает, что он классно поставил своей автомобиль», - возмущаются люди за кадром, показав, как выглядит иномарка автохама.

Пользователи в соцсетях комментируют увиденное.

«А можно было бы и терануть, чтобы на будущее было если там конечно не до них скорая приезжала»,

«Так вроде, в Радужном уже нашли гениальный способ борьбы с автохамами. Экскрементов-то там на всех хватит))»,

«Номера киевские. Машина, похоже, служебная. Говорить там не с кем»,

«Бросьте кирпич в лобовое стекло, больше не поставить, 100%», - пишут в сети.

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