В сети показали «героя парковки», который создал проблемы скорой помощи
Инцидент случился вечером на жилмассиве «Радужный».
Видео разместили в местной публике «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
"Гений парковки в Радужном. Говорят, он не первый раз на этом месте", - отмечается в публикации.
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На кадрах можно увидеть белый автомобиль Фольксваген Пассат, который припарковался возле самой парадной, в результате из-за него не смогла выехать скорая помощь, которая приехала на вызов. Лишь большими усилиями водителю спецмашины удалось выехать, не задев иномарку.
«Хозяин машины думает, что он классно поставил своей автомобиль», - возмущаются люди за кадром, показав, как выглядит иномарка автохама.
Пользователи в соцсетях комментируют увиденное.
«А можно было бы и терануть, чтобы на будущее было если там конечно не до них скорая приезжала»,
«Так вроде, в Радужном уже нашли гениальный способ борьбы с автохамами. Экскрементов-то там на всех хватит))»,
«Номера киевские. Машина, похоже, служебная. Говорить там не с кем»,
«Бросьте кирпич в лобовое стекло, больше не поставить, 100%», - пишут в сети.
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