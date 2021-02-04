Неисправная проводка стала причиной пожара в жилом доме на Одесчине

Происшествие случилось посреди ночи в частном доме в селе Монаши, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-служу ГСЧС в Одесской области

Так, 4 февраля в 01:15 в службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме

Приехав на место, пожарные установили, что произошло возгорание потолка и деревянных дверей.

Спасатели локализовали пожар в 2:03 и ликвидировали его в 2:44. В результате пожара повреждена веранда, крыша дома и домашнее имущество, а также пострадала молодая женщина. Её госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения. Медики расценивают состояние пострадавшей - средней тяжести.

Сотрудники ГСЧС считают, что причиной возгорания – стало короткое замыкание проводки.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время курения в постели погибла 85-летняя женщина.

Несчастный случай произошел 29 января в Беляевке. Там в жилом доме вспыхнул пожар.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит домашнее имущество в комнате одноэтажного частного дома. Пожарники за полчаса ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров.

После ликвидации возгорания было найдено тело, не подающее признаков жизни. Погибшей оказалась 85-летняя хозяйка жилища.

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