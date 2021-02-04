В Одессе 21-летняя девушка дважды попала под колеса транспортных средств

Авария случилась вечером 3 февраля на улице Екатерининской возле переулка Чайковского. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, которые разместили местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Сначала курьер на мопеде не заметил девушку, которая перебегала дорогу и совершил на нее наезд. Потом от удара пешехода отбросило на движущийся во встречном направлении внедорожник Toyota Land Cruiser.

В патрульной полиции сообщили, что 21-летняя одесситка доставлена в больницу с ушибами мягких тканей.

В тоже время в телеграм-канале «Одесса-Инфо» уверяют, что пострадавшая сбежала из медучреждения. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе под колеса автомобиля попала женщина-пешеход.

ДТП случилось днем, 2 февраля, около завода «Одескабель» на Николаевской дороге.

Около 13:00 в 50 метрах от перекрестка водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении поселка Котовского, сбил женщину,

Очевидцы говорят, что в том месте не работал светофор.

Напомним, что на Одесчине полицейский сел пьяным за руль и задавил пешехода: был объявлен план-перехват

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