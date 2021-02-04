Людям нужно остерегаться помета во время их полета

В последние дни одесситы наблюдают нашествие скворцов в городе

Соответствующими кадрами делятся очевидцы в соцсетях, передает передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Тысячи птиц с криками летают над центром Одессы. Дошло до того, что горожанам нужно остерегаться помета, когда пролетает огромная стая скворцов.

«Осторожно, в центре бомбежка», - говорится в публикации телеграм-канала «Одесса-Инфо».

На кадрах можно увидеть, как множеств безлічптиц заполонили все деревья, крыши и аллеи города.

«Главное, не попасть под обстрел», - говорят очевидцы.

В тоже время орнитологи отмечают, что скворец – умная птица и может годами возвращаться туда, где понравилось зимовать. Из-за аномально теплой осени и начала декабря они не улетели на зимовку, предпочитая кормиться на свалках и полях. А морозы и снегопады заставили их направляться в города, где тепло и много еды.

Сейчас птицы питаются на мусорных свалках, в контейнерах, поедают ягоды софоры. Скворцы улетят, когда на полях растает снег.

Ранее мы сообщали, метеорологи рассказали, какие погодные сюрпризы принесет жителям Одессы последний месяц зимы.

Так, по информации Укргидрометцентра, самая теплая погода будет наблюдаться в начале февраля. В некоторые дни воздух прогреется до +9 градусов. А вот дальше жителей ожидает снижение температуры.

По данным сайта gismeteo.ua, уже 6 и 7 февраля Одессу снова укроет снегом, а на смену ему придёт дождь.

Также снежных осадков стоит ожидать 16 и 17 февраля.

Начиная с 10 февраля в Одессе похолодает, ночью будет до -6 градусов, днем чуть выше 0.

Напомним, что в Одессу снова придут морозы со снегом: названы даты, когда ожидать погодного удара

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