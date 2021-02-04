В Одессе возле кафе быстрого питания «Макдональдс» случился пожар

Вечером 3 февраля на площади Толбухина возле Мак-Драйва вспыхнул автомобиль Нива. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

На кадрах можно увидеть пылающую машину и спасателей, которые боролись с огнем.

По словам очевидцев, автомобиль сгорел полностью.

В тоже время официальной информации о ЧП не имеется.

Причины возгорания должны установить эксперты.

Кроме того, вечером, 3 февраля, в районе Сухого лимана на железнодорожном переезде загорелся автомобиль.

На видно видно, как люди собрались поглазеть на горящий автомобиль, пока мужчина с огнетушителем боролся с пламенем.

О пострадавших информация не предоставляется.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время курения в постели погибла 85-летняя женщина.

Несчастный случай произошел 29 января в Беляевке. Там в жилом доме вспыхнул пожар.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит домашнее имущество в комнате одноэтажного частного дома. Пожарники за полчаса ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров.

После ликвидации возгорания было найдено тело, не подающее признаков жизни. Погибшей оказалась 85-летняя хозяйка жилища.

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