Несколько дней подряд Одесскую область накрывает плотный туман и дымка
С одной стороны, для многих местных жителей это природное явление стало радостным – ведь в город снова вернулось тепло, однако с другой - создало аварийные ситуации на дорогах.
Водители стали хуже видеть дорожные знаки и световую сигнализацию. При таких условиях значительно увеличивается количество аварий, в том числе риск наезда на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
Особенно опасны полосы тумана в низинах, которые водители часто пытаются проскочить как можно быстрее. Это тоже может стать одной из причин ДТП. Поскольку туман способен скрывать различные неожиданности на дороге в полиции призвали всех участников движения быть внимательными.
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Водителей попросили неуклонно соблюдать следующие советы:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
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