Несколько дней подряд Одесскую область накрывает плотный туман и дымка

С одной стороны, для многих местных жителей это природное явление стало радостным – ведь в город снова вернулось тепло, однако с другой - создало аварийные ситуации на дорогах.

Водители стали хуже видеть дорожные знаки и световую сигнализацию. При таких условиях значительно увеличивается количество аварий, в том числе риск наезда на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

Особенно опасны полосы тумана в низинах, которые водители часто пытаются проскочить как можно быстрее. Это тоже может стать одной из причин ДТП. Поскольку туман способен скрывать различные неожиданности на дороге в полиции призвали всех участников движения быть внимательными.

Водителей попросили неуклонно соблюдать следующие советы:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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