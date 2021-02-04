На дорогах в Одессе всё чаще наезжают на пешеходов

Так, стало известно о нескольких случаях, которые случились в разных районах города. О них рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net

На Николаевской дороге в Суворовском районе Одессы водитель Toyota Corolla сбила женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло около 16:30. Водитель автомобиля Toyota Corolla, двигалась со стороны седьмой Пересыпской в сторону Лиманной.

На нерегулируемом пешеходном переходе она совершила наезд на одесситку.

Пострадавшую доставили в больницу.

Еще один случай случился утром 4 февраля в Приморском районе. Водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по улице Дмитрия Донского, на перекрестке с улицей Чубаевской совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали. На место аварии вызвали следователя.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 21-летняя девушка дважды попала под колеса транспортных средств.

Авария случилась вечером 3 февраля на улице Екатерининской возле переулка Чайковского.

Сначала курьер на мопеде не заметил девушку, которая перебегала дорогу и совершил на нее наезд. Потом от удара пешехода отбросило на движущийся во встречном направлении внедорожник Toyota Land Cruiser.

Молодая одесситка была доставлена в больницу с ушибами мягких тканей, однако позже она сбежала из медучреждения.

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