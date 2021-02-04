В сети продемонстрировали, как выглядит центр Одессы спустя неделю после снежной бури
Фотографии обнародовали журналисты местного издания
Напомним, что 27 января на Одессу обрушилась непогода: сильный ветер и обледенение повалили порядка тысячи деревьев, порвали провода, а снегопад и гололед привели к тому, что ходить по улицам было невозможно и опасно.
В мэрии уверяли, что одесские коммунальщики не покладая рук ликвидировали последствия непогоды: распиливали и убирали упавшие деревья и ветки, чистили дороги и тротуары от снега.
И вот спустя неделю после разгула стихии корреспонденты решили прогуляться по центру Одессы, вернее пройтись чуть дальше от Дерибасовской и Приморского бульвара и посмотреть, как обстоят дела на улицах.
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Например, на улице Базарной угол улицы Канатная на дереве еле держится огромная ветка, которая создает аварийную ситуацию, она может упасть в любой момент. Также на тротуаре много не убранных веток.
На улице Успенской похожая ситуация.
Также много веток собралось на обочинах дорог, они валяются вперемешку с таящим снегом и создают неприятную картину.
Люди уже начали кидать мусор в кучи с ветками.
А тем временем синоптики сообщают, что в субботу, 6 февраля, в Одессе резко похолодает. Будет облачно. Прогнозируются обильные осадки в виде снега, ветер будет умеренный. Температура ночью составит -5 градусов, днем не выше +1 градус.
В воскресенье, 7 февраля, на смену снегу придут осадки в виде дождя. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. К вечеру ударят морозы, температура на градусниках покажет 5-6 градусов со знаком минус.
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