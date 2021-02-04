В сети отреагировали на жалобы некоторых одесситов на несоблюдение закона о переходе сферы услуг на государственный язык

С 16 января украинский язык стал основным языком в сфере услуг в стране. Несмотря на то, что практически все компании перешли на эту норму, жители Одесской области направили 22 жалобы на нарушение этого закона. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Он обратил внимание, что Одесская область оказалась на третьем месте по количеству жалоб.

Всего по состоянию на 1 февраля секретариат языкового омбудсмена получил 407 жалоб и обращений. Больше всего жалуются жители Киева и Киевской области (210), а также Львовщины (28).

Пользователи в соцсетях, которые преимущественно жители Одессы и области, принялись комментировать доносы в соцсетях.

«Шестёрки. Доносчики. В какое время живём?»,

«Ну в Одессе это понятно. Понаехало стукачей и стучат, им за это платят.А вот во Львове чем не довольны, там только на мове и говорят?»,

«Мне нравиться обслуживание в магазинах на украинском языке!!!»,

««Одесса говорит на одесском»,

«Неправда, в магазинах первая фраза на украинском, потом на языке покупателя, опытные продавцы обращаются на том языке, на который Вы»,

«Интересно знать кто обижается. То кто в Одессе прожил пару лет приехавший с других регионов», «В Одессе всегда говорили как удобно и никто не жаловался на язык и все понимали друг друга. Иначе никогда не будет, этого не изменить. Это неудобно только тем, кому это выгодно»,- пишут в сети.

Напомним, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"

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