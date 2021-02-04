Жители Одесской области задолжали за коммунальные услуги более 4 миллиардов гривен

Об этом пишет сайт vgorode.ua со ссылкой на пресс-службу областного управления статистики.

За поставки и распределение природного газа долги составляли 3, 4 миллиарда гривен, за электроэнергию – 496 млн грн, за управление многоквартирным домом – 287 миллиона.

За централизованное снабжение холодной воды и водоотвод одесситы задолжали 197 миллионов гривен, за тепло и горячую воду чуть больше – 201 миллион, за вывоз бытовых отходов – 53 миллиона гривен.

Всего в 2020 году жителям Одесской области начислили за услуги ЖКХ чуть более девяти миллиардов гривен, из них оплатили 8,1 миллиарда гривен. То есть за коммуналку исправно платят 90,4 % жителей региона.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут продлевать карантин, несмотря на то, что коронавирус сдает позиции и число заболевших стремительно уменьшается.

Так, 4 февраля стало известно, что правительство приняло решение продолжить карантин до 30 апреля, однако скорее всего он будет действовать и после этой даты. Об этом заявил глава Кабмина Денимс Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации.

"Карантин будем продолжать до 30 апреля, но ... скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме", - заявил премьер-министр.

Напомним, что одесситов напугали доносы на обслуживание не на украинском: "В какое время живем?"

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