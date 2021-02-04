В Украине будут продлевать карантин, несмотря на то, что коронавирус сдает позиции и число заболевших стремительно уменьшается

Так, сегодня, 4 февраля стало известно, что правительство приняло решение продолжить карантин до 30 апреля, однако скорее всего он будет действовать и после этой даты. Об этом заявил глава Кабмина Денимс Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации, информирует Укринформ .

"Карантин будем продолжать до 30 апреля, но ... скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме", - заявил премеер-министр.

Шмыгаль отметил, что условия карантина могут меняться, в частности может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

Ранее мы сообщали, что одесситам указали на важный симптом, которые в большинстве случаев означает легкое протекание болезни COVID-19.

По мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, это потеря обоняния.

Медик утверждает, что в 86% случаев потеря нюха проявляется в легких формах коронавируса.

«То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у Вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы», - сообщила Голубовская.

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