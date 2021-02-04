В Одессе на Объездной дороге произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадала супружеская пара
ДТП случилось в четверг, 4 февраля примерно в 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
По данным инспекторов, водитель Volkswagen Transporter не выбрал безопасную дистанцию и скорость, не учел дорожных обстоятельств, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21112, который остановился в крайней левой полосе для выполнения разворота в разрешенном дорожной разметкой месте. Этот ВАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилями Acura MDX и ВАЗ-2107.
В аварии есть пострадавшие – это пожилая супружеская пара, которая находилась в автомобиле ВАЗ-21112. 75-летнего водителя и 72-летнюю пассажирку забрала скорая в больницу.
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Ранее мы сообщали, что несколько дней подряд Одесскую область накрывает плотный туман и дымка. Такие погодные условия значительно ухудшают ситуацию на дорогах и создают аварийные ситуации.
Особенно опасны полосы тумана в низинах, которые водители часто пытаются проскочить как можно быстрее. Это тоже может стать одной из причин ДТП. Поскольку туман способен скрывать различные неожиданности на дороге в полиции призвали всех участников движения быть внимательными.
Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.