Синоптики сообщили, чего ждать от погоды жителям Одессы в последний день рабочей недели
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью 5 февраля по Одессе и области усилится ветер северо-западного направления, порывы его будут составлять 15-24 метров в секунду, передает Politeka.net
В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, однако обойдется без осадков.
Температура ночью составит 0-2 градусов тепла, днем 3-5 выше нуля.
По Одесской области весь день будет наблюдаться облачность с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду ночью порывы 15-20 метров в секунду.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Ранее мы сообщали, что в последние дни одесситы наблюдают нашествие скворцов в городе.
Тысячи птиц с криками летают над центром Одессы. Дошло до того, что горожанам нужно остерегаться помета, когда пролетает огромная стая скворцов.
Орнитологи отмечают, что скворец – умная птица и может годами возвращаться туда, где понравилось зимовать. Из-за аномально теплой осени и начала декабря они не улетели на зимовку, предпочитая кормиться на свалках и полях. А морозы и снегопады заставили их направляться в города, где тепло и много еды.
Напомним, что под Одессой девушка брела по трассе в поисках отца: "Была одета не по погоде"
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.