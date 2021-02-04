На протяжении всего дня будет стоять облачная погода, однако без осадков

Синоптики сообщили, чего ждать от погоды жителям Одессы в последний день рабочей недели

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью 5 февраля по Одессе и области усилится ветер северо-западного направления, порывы его будут составлять 15-24 метров в секунду, передает Politeka.net

В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, однако обойдется без осадков.

Температура ночью составит 0-2 градусов тепла, днем ​​3-5 выше нуля.

По Одесской области весь день будет наблюдаться облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем ​​1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, что в последние дни одесситы наблюдают нашествие скворцов в городе.

Тысячи птиц с криками летают над центром Одессы. Дошло до того, что горожанам нужно остерегаться помета, когда пролетает огромная стая скворцов.

Орнитологи отмечают, что скворец – умная птица и может годами возвращаться туда, где понравилось зимовать. Из-за аномально теплой осени и начала декабря они не улетели на зимовку, предпочитая кормиться на свалках и полях. А морозы и снегопады заставили их направляться в города, где тепло и много еды.

Напомним, что под Одессой девушка брела по трассе в поисках отца: "Была одета не по погоде"

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.