Жителей Одессы напугал густой дым, который валил из окна пятиэтажного дома

Они схватили телефоны и принялись снимать происходящее на камеру, а потом делиться в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пожар зафиксировали днем на Люстдорфской дороге, 58а.

Чуть позже инцидент прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, сообщив подробности.

Сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже 5- этажного жилого дома поступил на спецлинию «101» в 15:35.

Прибывшие пожарники через полчаса ликвидировали возгорание в помещении.

К счастью, всё обошлось без пострадавших. По предварительной версии, случился аварийный режим работы электросети.

Ранее мы сообщали, что в Одессе возле кафе быстрого питания «Макдональдс» случился пожар.

Вечером 3 февраля на площади Толбухина возле Мак-драйва вспыхнул автомобиль Нива.

На место прибыли спасатели, которые тушили горящую машину, однако, по словам очевидцев, автомобиль сгорел полностью.

Кроме того, вечером, 3 февраля, в районе Сухого лимана на железнодорожном переезде загорелся автомобиль.

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