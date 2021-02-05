Жителей Одессы напугал густой дым, который валил из окна пятиэтажного дома
Они схватили телефоны и принялись снимать происходящее на камеру, а потом делиться в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Пожар зафиксировали днем на Люстдорфской дороге, 58а.
Чуть позже инцидент прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, сообщив подробности.
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Сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже 5- этажного жилого дома поступил на спецлинию «101» в 15:35.
Прибывшие пожарники через полчаса ликвидировали возгорание в помещении.
К счастью, всё обошлось без пострадавших. По предварительной версии, случился аварийный режим работы электросети.
Ранее мы сообщали, что в Одессе возле кафе быстрого питания «Макдональдс» случился пожар.
Вечером 3 февраля на площади Толбухина возле Мак-драйва вспыхнул автомобиль Нива.
На место прибыли спасатели, которые тушили горящую машину, однако, по словам очевидцев, автомобиль сгорел полностью.
Кроме того, вечером, 3 февраля, в районе Сухого лимана на железнодорожном переезде загорелся автомобиль.
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