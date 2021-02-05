У них был четкий план

В Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей. Подробнее об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры, передает Politeka.net

Сообщается, что преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.

Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.

Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области несовершеннолетняя ограбила пожилую женщину на остановке общественного транспорта.

Кража произошла в Белгород-Днестровском.

Так, 65-летняя женщина на несколько минут оставила без присмотра сумку с мобильным телефоном, личными вещами и банковскими карточками.

В этот момент мимо проходила 15-летняя девочка, которая схватила вещи и ушла. Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленницы, а похищенное имущество изъяли по месту ее проживания и вернули владелице.

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