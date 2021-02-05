Мальчик и девочка переходили дорогу по пешеходному переходу

В Одессе водитель устроил пьяное ДТП, в результате которого пострадали дети-пешеходы

Авария случилась в пятницу, 5 февраля, на пересечении Разумовской и Мясоедовской. Подробности сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

Около 08:00, водитель Toyota врезался в автомобиль Ford Transit и от удара его машину отбросило на двух детей пешеходов, которые пересекали дорогу по зебре.

Пострадавших мальчика и девочку госпитализировали в детскую областную больницу.

В пресс-службе горсовета сообщают, что 11-летняя девочка находится в очень тяжелом состоянии, 12-летний мальчик — в состоянии средней тяжести.

В тоже время уже известно, что 20-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в этот же день в Одессе на перекрестке улиц Академика Королева и 13-й линии столкнулись два автомобиля по вине пьяного таксиста.

КАк рассказали в полиции, водитель Renault Megan при движении не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с ВАЗ-2107, который двигался впереди.

Выяснилось, что 40-летний водитель Renault работал таксистом и был с явными признаками алкогольного опьянения. На мужчину составили админпротокол.

Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.