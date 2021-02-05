В Одессе водитель устроил пьяное ДТП, в результате которого пострадали дети-пешеходы
Авария случилась в пятницу, 5 февраля, на пересечении Разумовской и Мясоедовской. Подробности сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
Около 08:00, водитель Toyota врезался в автомобиль Ford Transit и от удара его машину отбросило на двух детей пешеходов, которые пересекали дорогу по зебре.
Пострадавших мальчика и девочку госпитализировали в детскую областную больницу.
В пресс-службе горсовета сообщают, что 11-летняя девочка находится в очень тяжелом состоянии, 12-летний мальчик — в состоянии средней тяжести.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дженнифер Лопес в крохотной футболке и лосинах довела до мурашек: "Незабываемое зрелище"
Стихия надвигается на Украину, объявлен третий уровень опасности: где погода ударит сильнее всего
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
"У нас закончился воздух!": люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии
В тоже время уже известно, что 20-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила экспертиза.
Ранее мы сообщали, что в этот же день в Одессе на перекрестке улиц Академика Королева и 13-й линии столкнулись два автомобиля по вине пьяного таксиста.
КАк рассказали в полиции, водитель Renault Megan при движении не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с ВАЗ-2107, который двигался впереди.
Выяснилось, что 40-летний водитель Renault работал таксистом и был с явными признаками алкогольного опьянения. На мужчину составили админпротокол.
Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.