На дороге в Одессе пьяный таксист устроил аварию

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

ДТП произошло пятницу, 5 февраля на улице Королева.

«Таксист 838 въехал в машину, пьяный или под наркотой, вытаскивали двумя экипажами. Королева возле ОБЛ ГАИ», - отмечается в публикации.

На кадрах видно, ка несколько экипажей патрульной полиции выволокли из машины водителя и надели на него наручники.

«Вот тебе и такси», - говорит очевидец за кадром.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на Объездной дороге произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадала супружеская пара

ДТП случилось в четверг, 4 февраля примерно в 12 часов дня.

По данным инспекторов, водитель Volkswagen Transporter не выбрал безопасную дистанцию и скорость, не учел дорожных обстоятельств, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21112, который остановился в крайней левой полосе для выполнения разворота в разрешенном дорожной разметкой месте. Этот ВАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилями Acura MDX и ВАЗ-2107.

В аварии есть пострадавшие – это пожилая супружеская пара, которая находилась в автомобиле ВАЗ-21112. 75-летнего водителя и 72-летнюю пассажирку забрала скорая в больницу.

Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.