В Одессе иностранец цинично ограбил 20-летнюю девушку
Происшествие случилось на днях на Старосенной площади возле железнодорожного вокзала. Подробнее об этом рассказывается на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
Когда молодая девушка упала, поскользнувшись на льду, мужчина сначала подал ей руку, а затем неожиданно ударил ее в лицо и отобрал мобильный телефон.
Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и вскоре злоумышленника задержали.
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Им оказался 21-летний гражданин соседнего государства. В беседе с правоохранителями он рассказал, что продал украденный телефон с рук и получил за него около шести тысяч гривен. Эти деньги он решил пропить с друзьми в баре.
Сейчас иностранца отправили в СИЗО, ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).
Местонахождение украденного телефона устанавливается.
Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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