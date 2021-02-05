В одесском "Эпицентре" произошла конфликтная ситуация

Причиной стал чек, который охранник потребовал предъявить мужчине-покупателю на выходе из магазина. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мужчина отказался это делать, в результате работник охраны сначала не выпускал покупателя из торгового центра, а потом и вовсе отобрал купленный товар.

«Я купил данный товар, я не обязан показывать чек, у них есть видеофиксация»,- говорит возмущенный одессит на камеру.

Далее мужчина вызвал полицию.

Пользователи в соцсетях уже отреагировали на инцидент различными комментариями, причем мнения людей относительно того, стоит показывать чек или нет, разделились.

«А в чем проблема показать чек на покупку? Просто поскандалить захотелось, привлечь к себе внимание вот и все!»,

«Все верно. У меня был подобный прецедент. Вы не обязаны предъявлять чек охране . Юридически после кассы он является вашим накладным документом. Посылайте их на...й»,

«Ну захотелось человеку почувствовать власть)) что поделать. Меня вот с Эльдорадо не хотели выпускать, очень хотелось, чтобы я на выходе подпись в журнале поставил. У каждого свои странности))»,

«В Америке в больших магазинах показывают чек. И ни кто не впадают в перепалку»,

«Люди зарабатывая копейки ещё и платят за недостачи со своего кармана...Вот и проверяют чтоб не украли что-то ибо платить персоналу,а эта петушиная голова начинает выё... покажи чек и иди хоть стреляйся»,

«У нас во многих магазинах охранники на выходе проверяют чеки. Никому и в голову не приходит оспаривать... никто не оскорбляется, не обижается... это не охранника желание. Его обязали и он просто делает свою работу....»,

«Парень решил поумничать и стать знаменитым. Что бы с ним случилось, если б он показал чек? У охраны есть тоже своя работа, он не от своего собственного желания этот чек просил. Клоун», - пишут в сети.

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