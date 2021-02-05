После небольшой передышки синоптики снова обещают обильный снег в Одессе

Таков прогноз погоды на выходные дни Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По данным метеорологов, в субботу 6 февраля в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет

Также ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью от нуля до -1-го градуса мороза, днем ​​1-2 градусов мороза.

По Одесской области будет облачно. Осадки, ночью и утром местами значительные, на севере в виде снега, на юге дождь со снегом.

Налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 °C мороза до 4 °C тепла, на севере 4-9 °C мороза,

днем 0-5 °C тепла, на севере 4-6 °C мороза.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.

В воскресенье, 7 февраля с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Ночью ожидается мелкий снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Ветер северный, 7 февраля восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-4 градусов мороза, днем ​​2-3 градусов с пометкой минус.

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