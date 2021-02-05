Воровке всего 21 год

В Одессе в руки полицейских попала очередная "Сонька Золотая ручка"

Жертвами молодой воровки, которой всего 21 год, преимущественно становились пожилые люди, не способные в случае разоблачения дать отпор.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, она незаметно вытаскивала у пенсионеров мобильные телефоны, которые впоследствии продавала, а вырученные таким нечистым способом деньги, тратила на собственные нужды, передает Politeka.net

Промышляла ловка воровка в городском транспорте, магазинах и прочих общественных местах.

Злоумышленницу полицейские разоблачили и при задержании изъяли у нее смартфон одной из пострадавших.

Теперь молодой девушке светит 5 лет тюрьмы за грабеж.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.

Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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