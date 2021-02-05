В Одессе в руки полицейских попала очередная "Сонька Золотая ручка"
Жертвами молодой воровки, которой всего 21 год, преимущественно становились пожилые люди, не способные в случае разоблачения дать отпор.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, она незаметно вытаскивала у пенсионеров мобильные телефоны, которые впоследствии продавала, а вырученные таким нечистым способом деньги, тратила на собственные нужды, передает Politeka.net
Промышляла ловка воровка в городском транспорте, магазинах и прочих общественных местах.
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Злоумышленницу полицейские разоблачили и при задержании изъяли у нее смартфон одной из пострадавших.
Теперь молодой девушке светит 5 лет тюрьмы за грабеж.
Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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