Десятки пассажиров потеряли свои документы в общественном транспорте Одессы

Так, коммунальщики из "Одесгорэлектротранс" нашли 26 документов в салонах трамваев и троллейбусов. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Фейсбук , передает Politeka.net

Для того, чтобы получить их, следует обратиться в Информационный центр предприятия по адресу: улица Водопроводная, 1.

Обращается внимание, чтоинфоцентр работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, в воскресенье - до 15:00.

Список утерянных документов выглядит следующим образом:

1. Пенсионное удостоверение (Дорошенко Максим Леонидович);

2. Пенсионное удостоверение (Васюк Людмила Ивановна);

3. Пенсионное удостоверение (Трач Афанасий Тимофеевич);

4. Пенсионное удостоверение (Чебан Валентина Андреевна);

5. Паспорт (Курилко Игорь Вячеславович);

6. Удостоверение на льготы для детей из многодетной семьи (Ивохненко Карина Александровна);

7. Временная справка при отсутствии удостоверения (Кошелап Валерий Игоревич);

8. Справка-пенсионное удостоверение (Александр Владимирович 1958 года рождения);

9. Свидетельство ветеранов войны-участников боевых действий (Дедул Тамара Олеговна);

10. Специальный билет для проезда в общественном транспорте (Кучеренко Зинаида Ивановна);

11. Свидетельство участника боевых действий (Галамага Анатолий Григорьевич);

12. Свидетельство лица с инвалидностью (Онищук Анастасия Сергеевна);

13. Свидетельство для детей из многодетной семьи (Прошак Станислав Витальевич);

14. Пенсионное удостоверение (Чулкова Надежда Лазаревна);

15. Пенсионное удостоверение (Кулакова Ольга Владимировна);

16. Паспорт (Панченко Андрей Владиславович);

17 .Паспорт (Рудик Сергей Васильевич);

18. Ученический билет (Фомичев Рустам);

19. Свидетельство ветеранов военной службы (Дудка Борис Алексеевич).

20. Свидетельство участников боевых действий (Нац.гвардии Украины) (Маслиев Илья Вадимович);

21. Пенсионное удостоверение (Асауляк Николай Борисович);

22. Пенсионное удостоверение (Кузора Николай Иванович);

23. Пенсионное удостоверение (Племянница Ольга Владимировна);

24. Свидетельство на льготы для многодетных семей (Колесникова Анастасия Андреевна / Колесникова Елизавета Андреевна / Колесников Владимир Андреевич);

25. Студенческий билет (Джебженяк Елена Владимировна);

26. Справка "О социальной защите детей войны" (Буненкова Лидия Андреевна)

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