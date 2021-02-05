Десятки пассажиров потеряли свои документы в общественном транспорте Одессы
Так, коммунальщики из "Одесгорэлектротранс" нашли 26 документов в салонах трамваев и троллейбусов. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в
Для того, чтобы получить их, следует обратиться в Информационный центр предприятия по адресу: улица Водопроводная, 1.
Обращается внимание, чтоинфоцентр работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, в воскресенье - до 15:00.
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Список утерянных документов выглядит следующим образом:
1. Пенсионное удостоверение (Дорошенко Максим Леонидович);
2. Пенсионное удостоверение (Васюк Людмила Ивановна);
3. Пенсионное удостоверение (Трач Афанасий Тимофеевич);
4. Пенсионное удостоверение (Чебан Валентина Андреевна);
5. Паспорт (Курилко Игорь Вячеславович);
6. Удостоверение на льготы для детей из многодетной семьи (Ивохненко Карина Александровна);
7. Временная справка при отсутствии удостоверения (Кошелап Валерий Игоревич);
8. Справка-пенсионное удостоверение (Александр Владимирович 1958 года рождения);
9. Свидетельство ветеранов войны-участников боевых действий (Дедул Тамара Олеговна);
10. Специальный билет для проезда в общественном транспорте (Кучеренко Зинаида Ивановна);
11. Свидетельство участника боевых действий (Галамага Анатолий Григорьевич);
12. Свидетельство лица с инвалидностью (Онищук Анастасия Сергеевна);
13. Свидетельство для детей из многодетной семьи (Прошак Станислав Витальевич);
14. Пенсионное удостоверение (Чулкова Надежда Лазаревна);
15. Пенсионное удостоверение (Кулакова Ольга Владимировна);
16. Паспорт (Панченко Андрей Владиславович);
17 .Паспорт (Рудик Сергей Васильевич);
18. Ученический билет (Фомичев Рустам);
19. Свидетельство ветеранов военной службы (Дудка Борис Алексеевич).
20. Свидетельство участников боевых действий (Нац.гвардии Украины) (Маслиев Илья Вадимович);
21. Пенсионное удостоверение (Асауляк Николай Борисович);
22. Пенсионное удостоверение (Кузора Николай Иванович);
23. Пенсионное удостоверение (Племянница Ольга Владимировна);
24. Свидетельство на льготы для многодетных семей (Колесникова Анастасия Андреевна / Колесникова Елизавета Андреевна / Колесников Владимир Андреевич);
25. Студенческий билет (Джебженяк Елена Владимировна);
26. Справка "О социальной защите детей войны" (Буненкова Лидия Андреевна)
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