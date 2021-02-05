Одесситам уже не понадобятся бумажные трудовые книжки
В пятницу 5 февраля депутаты Верховной Рады приняли новый закон об их отмене в пользу электронных. За принятие законопроекта отдали свои голоса 265 парламентариев, сообщает издание
Предполагается, что переходный период займет пять лет. За это время все данные о работе человека должны быть перенесены из бумажных трудовых книжек в Государственный реестр сведений.
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Во время переходного периода разрешается использовать как бумажную «трудовую», так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.
Теперь данные о работе вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т.д. После этого работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.
Также благодаря новому законопроекту вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за человеком права отсрочки выхода на пенсию. При этом в случае переноса назначения пенсии и продления трудового стажа, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.
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