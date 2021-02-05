В пятницу, 5 февраля, некоторым жителям Одессы придется мерзнуть в квартирах без отопления

Так, без централизованного теплоснабжения остались 113 домов, три детских сада и одна больница.

Причина отключения отопления - плановый ремонт задвижек по адресу улица Лунина 5. Об этом сообщили в КП “Теплоснабжение города Одессы”, передает Politeka.net

Коммунальщики предупреждают, что с 9:00 до 17:00 будет отключена подача тепла по следующим адресам:

- Адмиральский проспект, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;

- Бригадная, 62;

- Героев Пограничников, 2,4;

- Геранева, 2;

- Доковая, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21;

- Лунина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;

- Мачтовая, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 22/1, 22С;

- Новаторов, 1А, 5, 5А, 13, 15, 17;

- Палубная, 5, 6, 7, 8, 10;

- Палубный пpоспект, 1, 2, 3, 4, 5;

- Судостроительная, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

- Танкерная, 2, 5, 5А, 9, 11, 13, 14;

- Трудовая, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;

- Швыгина Генерала, 18А.



В детских садах:



- №173 Танкерная, 5А № 84;

- Танкерная, 2 № 272;

- Героев Пограничников, 4.

Ранее мы сообщали, жители Одесской области задолжали за коммунальные услуги более 4 миллиардов гривен.

Согласно информации областного управления статистики, за поставки и распределение природного газа долги составляли 3, 4 миллиарда гривен, за электроэнергию – 496 млн грн, за управление многоквартирным домом – 287 миллиона.

За централизованное снабжение холодной воды и водоотвод одесситы задолжали 197 миллионов гривен, за тепло и горячую воду чуть больше – 201 миллион, за вывоз бытовых отходов – 53 миллиона гривен.

Напомним, что одесситов напугали доносы на обслуживание не на украинском: "В какое время живем?"

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