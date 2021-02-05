Возмущенные бездействием правоохранителей зоозащитники вышли на митинг в Одессе, их поддержали простые жители

В пятницу, 5 февраля, около сотни людей устроили пикет под стенами главного управления Нацполиции Одесской области, что на Еврейской, 12. Соответствующие кадры появились в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Митингующие требуют более тщательного расследования в делах о жестоком обращении с животными, а также наказывать живодеров, которые уничтожают и калечат животных.

По словам одесситов, они регулярно сталкиваются с проблемой, когда полиция не реагирует на звонки, связанные с преступлениями против братьев наших меньших.

Волонтеры вынуждены бегать за полицейскими и заставлять их принимать заявления, забирать трупы на экспертизу.

«От убийства животного до убийства человека один шаг», - гласит один из лозунгов в руках пикетчицы.

Надо отметить, что последней каплей терпения одесситов стал инцидент с жителем села Холодная Балка, который граблями изувечил несчастную соседскую собаку породы хаски и теперь может отделаться легким наказанием за хулиганство.

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