В Одессе пьяный водитель разбил семь автомобилей

В последнее время в Одессе не проходит ни дня без аварий на дорогах, виновниками которых становятся водители, севшие за руль в пьяном виде.

Только на днях мы писали о резонансном ДТП на Мясоедовской, когда 20-летний одессит, летевший на красный свет, врезался в микроавтобус, а после удара сбил двух детей, переходивших дорогу по «зебре», как стало известно о новой масштабной аварии на поселке Котовского. О ней рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

Вечером 7 февраля легковой Mitsubishi, ехавший по улице Высоцкого врезался лоб в лоб с Skoda, которая в результате удара отлетела на припаркованные машины. Повреждения получили еще пять автомобилей — Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

По словам инспекторов, 38-летний водитель Mitsubishi был пьян. «Драгер» показал, что у него в крови 2,1 промилле алкоголя. Водитель пытался совершить обгон, не учитывая дорожную обстановку.

На виновника аварии составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.