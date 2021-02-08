В Одессе пьяный водитель разбил семь автомобилей
В последнее время в Одессе не проходит ни дня без аварий на дорогах, виновниками которых становятся водители, севшие за руль в пьяном виде.
Только на днях мы писали о резонансном ДТП на Мясоедовской, когда 20-летний одессит, летевший на красный свет, врезался в микроавтобус, а после удара сбил двух детей, переходивших дорогу по «зебре», как стало известно о новой масштабной аварии на поселке Котовского. О ней рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
Вечером 7 февраля легковой Mitsubishi, ехавший по улице Высоцкого врезался лоб в лоб с Skoda, которая в результате удара отлетела на припаркованные машины. Повреждения получили еще пять автомобилей — Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
По словам инспекторов, 38-летний водитель Mitsubishi был пьян. «Драгер» показал, что у него в крови 2,1 промилле алкоголя. Водитель пытался совершить обгон, не учитывая дорожную обстановку.
На виновника аварии составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.