В Одессе полиция и родственники ищут бесследно пропавшего 16-летнего парня с рыжими волосами и веснушками на лице
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, в розыск объявлен Зандилов Семена Сергеевича, 2005 года рождения, передает Politeka.net
По данным правоохранителей, юный одессит вышел из дома около трех часов 6 февраля и с тех пор о нем ничего не известно.
Приметы несовершеннолетнего: на вид 16 лет, рост около 128 см, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы, глаза карие.
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В последний раз, когда его видели был одет в черную шапку, черную куртку, рубашку в серо-красную клетку, темно-синие брюки и черные сапоги.
«Всех, кому что-либо известно о месте нахождения парня, просят сообщить в территориальный отдел полиции по телефонам: 094 - 997 - 65 - 30; (048) 723 - 44 - 56 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении полиции.
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