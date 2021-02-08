Одесские таксисты воспользовались непогодой и решили взвинтить цены
В понедельник, 8 января, Одессу существенно осложнились погодные условия. Ледяной ветер, дождь и минусовая температура привели к тому, что город сковал сильнейший гололед.
Однако предприимчивые таксисты воспользовались непростой ситуацией и задрали цены в два раза из-за гололеда. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
«Коротко о погоде утром, некоторые такси делают наценку +100% и ждать приходится до 30 минут», - говорится в публикации.
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Сегодня один рейс с Черемушек в центр обойдется в 270-320 грн.
Добраться с посёлка Котовского в центр некоторые службы предлагают за 300-350 грн.
Таирова-центр - минимальный тариф - 300 грн. Максимальный - 400.
Ждать машину в некоторых случаях предлагают 20-30 минут.
В пресс-службе Патрульной полиции обратились к одесситам с просьбой максимально ограничить перемещения по городу.
«Без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улице Одессы. Просьба не оставлять свои автомобили вдоль дорог. Это усложняет работу снегоуборочной техники», — призвали в полиции.
Также одесситов попросили быть бдительными и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.
А тем временем синоптики рассказали, что непогода в Одессе продержится сутки - снег с дождем перейдет в дождь.
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