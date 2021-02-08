Жуткие погодные условия парализовали не только перемещение пешеходов и автомобилей, но и авиатранспорт
В понедельник, 8 февраля из-за непогоды в одесском аэропорту отменили некоторые международные рейсы, а несколько самолетов задерживаются. Такая информация появилась на онлайн-табло аэропорта, передает Politeka.net
Так, аэропорт не смог принять рейсы из Тель-Авива и Стамбула. Отправка и прибытие самолетов из Борисполя задерживаются. Когда их возобновят –неизвестно.
По данным метеостанции «Аэропорт-Одесса» взлетно-посадочная полоса покрыта льдом. Над аэропортом слабая намерзающая морось, дымка. Сплошная облачность на высоте 122 м. Порывы ветра до 13 м/с. В течение ближайших 2 часов существенных изменений погодных условий не ожидается.
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Ранее мы уже писали, что некоторые предприимчивые таксисты воспользовались непростой ситуацией и задрали цены в два раза из-за гололеда. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
«Коротко о погоде утром, некоторые такси делают наценку +100% и ждать приходится до 30 минут», - говорится в публикации.
Сегодня один рейс с Черемушек в центр обойдется в 270-320 грн.
Добраться с посёлка Котовского в центр некоторые службы предлагают за 300-350 грн.
Таирова-центр - минимальный тариф - 300 грн. Максимальный - 400.
А тем временем синоптики рассказали, что непогода в Одессе продержится сутки - снег с дождем перейдет в дождь.
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