После дикого гололеда в Одессу придет потепление, однако ненадолго, к концу недели ударят морозы

Почти всю неделю Одесса будет находится под влиянием циклона Тристан, который принес в город осадки, порывистый ветер и потепление. Ближе к концу его вытеснит антициклон и начнутся сильные морозы, пишет Politeka.net

По данным погодного ресурса Sinoptik непогода, которая бушует в Одессе в понедельник продержится сутки - снег с дождем перейдет в дождь.

Уже во вторник, 9 февраля, ветер начнет стихать, а тучи на небе немного рассеются. Осадки прекратятся и в город придет потепление.

Ночью температура воздуха составит +5+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +9.

Самым теплым днем будет среда. Так, 10 февраля днем температура воздуха в Одессе возрастет до +10 градусов. Днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков.

В четверг, 11 февраля, в Одессе немного похолодает, а небо над городом снова начнет затягиваться тучами, однако осадков в этот день не прогнозируется. К вечеру возможно усиление ветра.

Синоптики обещают, что температура воздуха днем и ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля.

В пятницу, 12 февраля, ясная погода порадует одесситов днем, но ненадолго, все остальное время небо в Одессе будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь, которому утром на смену придет сильный снег. Во второй половине дня возможна метель и вьюга.

Кроме того, поднимется северный шторм. Его порывы достигнут 17-23 метров в секунду. Температура воздуха существенно упадет и составит -5 градусов днем, вечером до восьми мороза.

Суббота, 13 февраля, станет самым холодным днем на этой недели. Столбик термометра опустится до 9 градусов ниже нуля, однако день будет ясным, но ведренным.

Порывы достигнут 15-19 метров в секунду.

В воскресенье, 14 февраля, с самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков. Днем температура воздуха в Одессе будет колебаться от -3 до -7, а ночью - от -8 до -10 градусов.

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