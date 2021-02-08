В Одессе орудуют автомобильные преступники

Так, посреди ночи на Фонтанской дороге в Одессе заметили вандала, который крушил чужие автомобили. Видео, сделанное с камер наблюдения, обнародовали в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как очень буйный мужчина, находящийся, по всей видимости, под веществами руками и ногами бил в стекла припаркованных машин.

Корме того стало известно, что на выходных один автомобильный вор попался на горячем. Его помогли задержать неравнодушные одесситы и переедать полиции. Об этом сообщили в патрульной службе.

6 февраля на улице Академика Глушко двое мужчин увидели, как женщина чистит от снега свой автомобиль, чтобы выехать. Один из мужчин подошел к ней и начал давать советы и даже пытался якобы помочь ей в этом деле. В это время его напарник открыл дверь автомобиля, схватил сумку на сиденье и стал убегать.

Потерпевшая принялась громко кричать и очевидцы пришли ей на помощь.

Они догнали и задержали его. Прибыв на место вызова, полицейские задержали 36-летнего мужчину и надели ему наручники. Напарнику удалось скрыться.

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