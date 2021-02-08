В Одессе орудуют автомобильные преступники
Так, посреди ночи на Фонтанской дороге в Одессе заметили вандала, который крушил чужие автомобили. Видео, сделанное с камер наблюдения, обнародовали в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как очень буйный мужчина, находящийся, по всей видимости, под веществами руками и ногами бил в стекла припаркованных машин.
Корме того стало известно, что на выходных один автомобильный вор попался на горячем. Его помогли задержать неравнодушные одесситы и переедать полиции. Об этом сообщили в патрульной службе.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Джоли в платье с глубоким декольте показала свои главные достоинства: "Самая красивая из прекрасных"
Остапчук усомнился в своем браке с новой женой, неожиданное признание: "Мы не можем..."
Горбунов дал жару в поезде вместе с 3-летним сыном, Осадчая умыла руки: "Впервые в своей жизни..."
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
6 февраля на улице Академика Глушко двое мужчин увидели, как женщина чистит от снега свой автомобиль, чтобы выехать. Один из мужчин подошел к ней и начал давать советы и даже пытался якобы помочь ей в этом деле. В это время его напарник открыл дверь автомобиля, схватил сумку на сиденье и стал убегать.
Потерпевшая принялась громко кричать и очевидцы пришли ей на помощь.
Они догнали и задержали его. Прибыв на место вызова, полицейские задержали 36-летнего мужчину и надели ему наручники. Напарнику удалось скрыться.
Напомним, что безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, что под Одессой девушка брела по трассе в поисках отца: "Была одета не по погоде"