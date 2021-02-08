Сильный гололед спровоцировал множество аварий на одесских дорогах, в том числе и с участием общественного транспорта

По состоянию на 12 часов дня 8 февраля зафиксировано 25 аварий на улицах Одессы. Такую информацию предоставили в патрульной полиции, передает Politeka.net

Из них только в Киевском районе города правоохранители составили протоколы о 11 дорожных происшествиях.

Кроме того, стало известно, что на улице Академика Глушко произошла авария с участием троллейбуса, в которым находились люди.

Столкновение произошло, когда легковой автомобиль Mercedes выезжал из межквартального проезда. По предварительным данным, пассажиры троллейбуса и люди, находившиеся в иномарке, уцелели.

Однако тем, кто решил воспользоваться общественным транспортом, тоже на успешную поездку надеяться не стоит. Утром на 9 станции Люстдорфской дороги сломался трамвай № 27. У него запуталась веревка пантографа. Из-за этого в Одессе временно не ходят трамваи №27 и 3.

А на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ботанической упавшее дерево оборвало провода контактной сети троллейбусов и перекрыло проезжую часть. Как в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», движение троллейбусов по маршрутам №№7 и 9 порядка двух часов было парализовано. Часть «рогатых» курсировали до железнодорожного вокзала, а еще часть – до площади 10 Апреля.

В пресс-службе патрульной полиции обратились к одесситам с просьбой максимально ограничить перемещения по городу.

«Без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улице Одессы. Просьба не оставлять свои автомобили вдоль дорог. Это усложняет работу снегоуборочной техники», — призвали инспекторы.

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