В Одессе сообщили о минировании детских садов, а также одной школы в центре города

Информацию об этом обнародовали на сайте одесской полиции, в понедельник, 8 февраля, передает Politeka.net.

Сначала на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение, в нем было сказано о минировании специализированной музыкальной школы-интерната имени Столярского, расположенной в центре Одессы. Его отправили около 13.50.

Через час на тот же адрес поступило новое сообщение, в котором говорилось о том, что заминированы детсады в Киевском и Приморском районах.

Достоверность всей информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи.

Ранее мы сообщали, что сильный гололед спровоцировал множество аварий на одесских дорогах, в том числе и с участием общественного транспорта.

По состоянию на 12 часов дня 8 февраля зафиксировано 25 аварий на улицах Одессы. Такую информацию предоставили в патрульной полиции.

Из них только в Киевском районе города правоохранители составили протоколы о 11 дорожных происшествиях.

Кроме того, стало известно, что на улице Академика Глушко произошла авария с участием троллейбуса, в которым находились люди.

Также мы писали, что жуткие погодные условия парализовали не только перемещение пешеходов и автомобилей, но и авиатранспорт.

В понедельник, 8 февраля из-за непогоды в одесском аэропорту отменили некоторые международные рейсы, а несколько самолетов задерживаются.

Так, аэропорт не смог принять рейсы из Тель-Авива и Стамбула. Отправка и прибытие самолетов из Борисполя задерживаются. Когда их возобновят –неизвестно.

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