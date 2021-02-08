Молодой мужчина попал под колеса грузового поезда «Одесса-Помошная»

Трагический инцидент на железной дороге случился в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net

Как рассказали полицейские, пешеход пересекал железнодорожные пути в неустановленном месте на территории станции «Колосовка». В результате столкновения потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался.

В полиции уже установили его личность. Это 26-летний житель поселка Токоревка.

Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Полиция квалифицировала инцидент по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека) УК Украины.

До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.

Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

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Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

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