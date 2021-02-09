Полиция и родственники просят помочь с поисками 14-летней девочки, которая бесследно пропала в одесском регионе

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

Несовершеннолетняя Дарина Щербан, 2006 года рождения, которая проживает в поселке Мирное, вышла из дома еще 7 февраля и с тех пор обратно не возвращалась.

Приметы пропавшей девочки: рост 170 см, волосы темные длинные, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в коричневую куртку, спортивные штаны и черные сапоги.

«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просим позвонить в Одесский РУП № 2 по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии «102», - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе искали бесследно пропавшего 16-летнего парня с рыжими волосами и веснушками на лице.

Так, в розыск был объявлен Зандилов Семена Сергеевича, 2005 года рождения.Юный одессит вышел из дома около трех часов 6 февраля и с тех пор не давал о себе знать.

Приметы несовершеннолетнего: на вид 16 лет, рост около 128 см, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы, глаза карие.

В последний раз, когда его видели был одет в черную шапку, черную куртку, рубашку в серо-красную клетку, темно-синие брюки и черные сапоги.

Напомним, что 15-летнюю девочку застукали за нехорошим занятием на остановке под Одессой: что она натворила

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