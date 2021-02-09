В Одессу довольно часто приезжают воры-карманники, которые не прочь поживиться чужими вещами

Некоторых из них удаётся поймать. Так, на днях полицейские задержали двух гастролеров из Закавказья и одного из соседней страны, которые грабили одесситов и жителей области, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Первый похититель кавказской внешности украл сумку из автомобиля одесситки с деньгами и личными вещами почти на шестнадцать тысяч гривен. Это произошло на Таирово на улице Ильфа и Петрова. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина, припарковавшись и открыв дверь машины, на минуту отвлеклась. Потерпевшая заметила мужчину уже тогда, когда тот бросился бежать, и стала звать на помощь, что позволило задержать его по горячим следам.

Еще один 44-летний мужчина в одесской маршрутке незаметно вытащил из рюкзака молодой девушки кошелек с деньгами и банковской картой. Она заметила это, когда вышла из автобуса в одном из спальных районов города. Его задержали по горячим следам на улице Академика Королева.

А третий правонарушитель в одном из сел Лиманского района пытался похитить велосипед из подъезда многоэтажки. Злоумышленнику помешал сосед потерпевшей. Остановив незнакомца, который ехал на чужом велосипеде, мужчина на всякий случай вызвал полицию.

Всех троих злоумышленников задержали и сообщили о подозрении в краже.

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