В Одессе второй раз за день ищут бомбу в здании Приморского суда на улице Балковской
Первая информация о минировании поступила от анонима в 09.39 во вторник 9 февраля. Об этом сообщили на
Для проверки объекта были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального подразделения, кинологи и ГСЧС. Из здания пришлось эвакуировать 150 человек. В тот раз взрывчатку не обнаружили.
Спустя два часа пришло повторное анонимное сообщение о минировании Приморского суда на улице Балковской. Оно поступило в полицию в 12.44.
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Как сообщает местный сайт
Заседание пришлось перенести.
Также 9 февраля в Приморском суде должны были провести очередное заседание по делу Александра Орлова, обвиняемого в причастности к организации избиения общественников и журналистов на пороге Одесской ОГА 19 февраля 2014 года.
Только вчера мы сообщали, что в Одессе "заминировали" детские сады, а также школу Столярского в центре города.
Полицейские до ночи проверяли информацию и, к счастью,
не обнаружили взрывоопасных предметов.
Правоохранители завершили проверку учебных заведений в 21:00.
Отмечается, что около полусотни полицейских были привлечены к поиску мин.
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