В Одессе второй раз за день ищут бомбу в здании Приморского суда на улице Балковской

Первая информация о минировании поступила от анонима в 09.39 во вторник 9 февраля. Об этом сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.

Для проверки объекта были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального подразделения, кинологи и ГСЧС. Из здания пришлось эвакуировать 150 человек. В тот раз взрывчатку не обнаружили.

Спустя два часа пришло повторное анонимное сообщение о минировании Приморского суда на улице Балковской. Оно поступило в полицию в 12.44.

Как сообщает местный сайт УСИ , сегодня в этом суде должно было состояться заседание по делу о покушении в 2014 году на Андрея Юсова, который тогда был главой одесской областной организации партии «УДАР». Планировалось, что будет вынесен приговор антимайдановцу Владимиру Цаплину, совершившему покушение.

Заседание пришлось перенести.

Также 9 февраля в Приморском суде должны были провести очередное заседание по делу Александра Орлова, обвиняемого в причастности к организации избиения общественников и журналистов на пороге Одесской ОГА 19 февраля 2014 года.

Только вчера мы сообщали, что в Одессе "заминировали" детские сады, а также школу Столярского в центре города.

Полицейские до ночи проверяли информацию и, к счастью,

не обнаружили взрывоопасных предметов.

Правоохранители завершили проверку учебных заведений в 21:00.

Отмечается, что около полусотни полицейских были привлечены к поиску мин.

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