Одесские чиновники попались на махинациях с землей

Их разоблачили сотрудники СБУ, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники одесской мэрии, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра, а также частные застройщики участвовали в афере с незаконным отводом земли под строительство.

Речь идет о земельном участке площадью в 4 гектара.

«Чиновники незаконно переоформили право собственности на земельный участок Государственной службы специальной связи и защиты информации, – рассказали в СБУ.

На данный момент там уже идет строительство, хотя судом наложен арест на работу.

В ведомстве отметили, что это не первая афера с землей по одной и той же схеме. Уже проведены 20 проверок.

До этого мы сообщали о двух масштабных аферах через интернет.

В первом случае жертвой мошенников стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Мирное. Он заказал на одном из сайтов удобрения и заплатил за них более миллиона гривен предоплаты, но товар так и не получил.

Другой случай – 34-летняя жительница села Петрово хотела приобрети через интернет автомобиль из Европы и перечислила на счет неизвестного более ста тысяч гривен предоплаты. Заказанного транспорта обманутая женщина так и не дождалась.

По всем зарегистрированным фактам правоохранители начали производство по статье за мошенничество.

Напомним, что одесситам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."