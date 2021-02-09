Одесские чиновники попались на махинациях с землей
Их разоблачили сотрудники СБУ, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники одесской мэрии, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра, а также частные застройщики участвовали в афере с незаконным отводом земли под строительство.
Речь идет о земельном участке площадью в 4 гектара.
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«Чиновники незаконно переоформили право собственности на земельный участок Государственной службы специальной связи и защиты информации, – рассказали в СБУ.
На данный момент там уже идет строительство, хотя судом наложен арест на работу.
В ведомстве отметили, что это не первая афера с землей по одной и той же схеме. Уже проведены 20 проверок.
До этого мы сообщали о двух масштабных аферах через интернет.
В первом случае жертвой мошенников стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Мирное. Он заказал на одном из сайтов удобрения и заплатил за них более миллиона гривен предоплаты, но товар так и не получил.
Другой случай – 34-летняя жительница села Петрово хотела приобрети через интернет автомобиль из Европы и перечислила на счет неизвестного более ста тысяч гривен предоплаты. Заказанного транспорта обманутая женщина так и не дождалась.
По всем зарегистрированным фактам правоохранители начали производство по статье за мошенничество.
Напомним, что одесситам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.
Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.
Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."