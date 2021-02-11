В Одесской области водитель на иномарке переехал лежащего на проезжей части мужчину
Происшествие с трагическими последствиями случилось около 18 часов на автобусной станции в селе Ивановка. Подробности сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net
Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля Toyota не заметил лежащего на дороге 45-летнего пешехода и сбил его.
От полученных травм пострадавший умер еще до приезда медиков скорой помощи. Почему он лежал посреди проезжей части – на данный момент неизвестно. Однако водитель в свое оправдание сообщил, что из-за плохого освещения пешехода попросту не было видно.
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В полиции уже открыли уголовное производство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, что семья с детьми, ехавшая на курорт, попала в аварию на трассе Одесса-Рени.
ДТП произошло приблизительно в 11 часов возле поселка Суворово в Измаильском районе.
Водитель с женой и двумя несовершеннолетними детьми ехали из Одессы на горнолыжный курорт в Болгарию.
На подъезде к Суворово мужчина, нарушая ПДД, решил совершить обгон на повороте, но не справился с управлением, съехал в кювет, где его иномарка перевернулся на крышу.
По большой случайности, авария обошлась без пострадавших.
На место происшествия вызвали эвакуатор, после чего семья отправилась обратно в Одессу.
Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.