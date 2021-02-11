Стали известны новые подробности ДТП в Одессе, когда пьяный водитель сбил двух школьников, переходивших дорогу по «зебре»

Напомним, что ДТП произошло на прошлой неделе на углу улиц Разумовской и Мясоедовской. Водитель поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом. Автомобиль отбросило на пешеходный переход. В это время по нему переходили дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Обоих забрала скорая. После выяснения всех обстоятельств оказалось: 20-летний водитель был пьян, к тому же у него не было водительских прав. А машину он взял у товарища несколько дней назад, чтобы покататься.

Сейчас детям стало лучше. Об этом сообщает общественный активист Олег Михайлик со ссылкой на волонтеров, которые им помогают.

Девочка после комы пришла в себя, ей дают медикаментозный сон. У нее черепно-мозговая травма, есть подозрение на травму глаз. Ее брат пострадал меньше и чувствует себя лучше.

Волонтер Ольга Гуз сообщила, что водитель не оплатил ни одного чека на лекарства и даже с мамой пострадавших детей на связь не выходил. Часть лекарств мама покупает сама. Помогают пока только неравнодушные люди. Известно, что женщина самостоятельно воспитывает деток и работает парикмахером, поэтому тянуть лечение сама она долго не сможет. Одесситов призывают помочь ей переводом на карту. Любая сумма будет им в помощь.

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