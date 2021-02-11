Южный циклон, котороый бушует по всей Украине, добереться до Одессы

О резком ухудшении погодных условий на территории Одесского региона сообщают синоптики гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В течение суток 12 февраля ожидается сильный снег с метелью, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Образование снежного покрова. Будет дуть сильный северо-западный ветер, порывы которого составят 17-22 метров в секунду.

Циклон принесет с собой морозы до -16 градусов ночью, которые продержатся как минимум 7 дней.

Начиная с вечера 11 февраля будет идти дождь с переходом в снег.

Осложнение погода отвечает ІІ уровню опасности (оранжевый). Такие метеоусловия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушениям движения транспорта на автодорогах области, дорогах и улицах населенных пунктов.

В связи с этим одесская мэрия убедительно просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

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