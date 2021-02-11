Южный циклон, котороый бушует по всей Украине, добереться до Одессы
О резком ухудшении погодных условий на территории Одесского региона сообщают синоптики гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В течение суток 12 февраля ожидается сильный снег с метелью, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Образование снежного покрова. Будет дуть сильный северо-западный ветер, порывы которого составят 17-22 метров в секунду.
Циклон принесет с собой морозы до -16 градусов ночью, которые продержатся как минимум 7 дней.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Трагедия всколыхнула Харьков: тело пропавшего ребенка нашли под мостом, детали
Данилко попал в неловкую ситуацию с Каменских на шоу «Маска», видео конфуза: «Ты меня…»
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
Горе обрушилось на известного певца, старания врачей оказались тщетными: "Наташеньки больше нет"
Начиная с вечера 11 февраля будет идти дождь с переходом в снег.
Осложнение погода отвечает ІІ уровню опасности (оранжевый). Такие метеоусловия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушениям движения транспорта на автодорогах области, дорогах и улицах населенных пунктов.
В связи с этим одесская мэрия убедительно просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего