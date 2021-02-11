В Одессе произошло очередное обрушение здания

Обвал случился в ночь на 11 февраля на улице Мечникова, 15. Там рухнула стена и крыша заброшенного здания завода по производству мороженого. Соответствующее видео обнародовал местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Обломки здания повредили несколько киосков, которые стояли впритык к дому. У них помяло крыши, а также повылетали стекла.

Утром к месту происшествия подъехали представители мэрии, замдиректора департамента городского хозяйства горсовета Виталий Цуркан говорит, что внутри, видимо, никого не было в момент обрушения. Территорию начинают ограждать. Присутствует собственник здания.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.

«Что-то часто последние дни все рушится...Слишком долго, вероятно, он простоял бесхозно, теперь, скорее всего, вырастет очередной филиал «кадоровки», - иронизируют авторы паблика.

К слову, здание является памятником истории и архитектуры, построено оно еще в 1893 году, архитекторы — С. Ландесман и Г. Левин. Изначально здесь была женская гимназия, а позже профшкола. Именно в этой школе когда учился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, о чем также говорит мемориальная табличка на здании.

Последним здание использовал хладокомбинат «Полярная звезда».

Напомним, что на Одессу надвигаются лютые морозы и снегопад: «объявлен оранжевый уровень опасности»

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"