Процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий приостановили
Об этом сообщили в мэрии Одессы и объяснили причину.
Так, вопрос о переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в Одессе временно отложили из-за карантина.
В горсовете объяснили, что для возвращения прежнего названия в Одессе необходимо провести общественные слушания, а это на данный момент невозможно.
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Также в мэрии отметили, что во время принятия решения учтут результаты онлайн-голосования, которое проходило на платформе "Социально активный гражданин".
Спустя два месяца после онлайн-общественных слушаний по переименованию улиц Небесной сотни и Инглези обратно в Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, в голосовании приняли участие 715 одесситов. Из них 464 (65%) поддержали возвращение советских названий улиц.
Напомним, что ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что М маршал СССР Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, как и название улицы 25-ой Чапаевской Дивизии, которая в настоящее время носит имя Инглези.
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